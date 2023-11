Ex Roma segna un gol spettacolare in Liga da centrocampo: lo riconoscete?

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - È un ex Roma il protagonista indiscusso della 14esima giornata della Liga spagnola . Il motivo? Un missile da trenta metri che è finito in rete, beffando il portiere del Siviglia Dmitrovic nella sfida persa 2-1 contro gli ' Txuri-Urdin ' della Real Sociedad . Di chi si tratta? Ecco qualche indizio: è un attaccante nigeriano, ha giocato in Serie A con la maglia giallorossa ma anche con Bologna, Torino e Perugia .

Roma, un tuo ex attaccante segna un gol capolavoro

Stiamo parlando di Umar Sadiq, attaccante nigeriano classe 1997 che oggi milita nella Real Sociedad e che ieri (26 novembre) nella sfida interna contro i campioni in carica dell'Europa League ha messo a segno una rete da antologia: dopo aver eluso la marcatura di due giocatori andalusi, il nigeriano ha fatto partire una conclusione di destro dai 30 metri che ha lasciato di sasso il portiere avversario, mandando in visibilio i 34mila spettatori della 'Reale Arena'. Una rete liberatoria per Umar Sadiq, reduce dalla rottura del legamento crociato del ginocchio destro nel settembre del 2022 che gli aveva fatto saltare tutta la scorsa stagione.

Sadiq, l'esordio a Roma e il rilancio in Spagna

L'attaccante, classe 1997 e nativo di Kaduna, era arrivato in giallorosso in prestito dallo Spezia nell'estate del 2015. Le ottime prestazioni con la primavera giallorossa gli sono valse poi la chiamata in prima squadra: Rudi Garcia lo ha fatto esordire in Serie A il 21 novembre allo stadio 'Dall'Ara' contro il Bologna mentre i primi gol sono arrivati tra dicembre e gennaio contro il Genoa (all'Olimpico) e il Chievo (al 'Bentegodi'). Poi un girovagare in Italia (tra Bologna e Torino in A, Perugia in B) e in Europa con le esperienze in Olanda, Scozia e Serbia fino alla chiamata dell'Almeria, in Spagna, che lo rilancia aprendogli le porte della Real Sociedad. Il grave infortunio al ginocchio è solo un lontano ricordo: Umar Sadiq segna una rete da sogno (e liberatoria) tornando così a disposizione del tecnico 'Txuri-Urdin' Alguacil che potrà contare sul talento smisurato del 26enne attaccante.