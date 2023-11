L'Adidas crea una maglia speciale: vi ricordate chi ci esordì?

Prossimamente l'Adidas è pronta a rilasciare per i tifosi della Roma una maglia dal sapore storico, che riporta a quella di 30 anni fa: stagione 92-93, che coincise con l'esordio in Serie A di Francesco Totti. La divisa, svelata da 'footyheadlines.com', noto portale specializzato, sembra andare proprio in questa direzione. In un'anticipazione pubblicata su Twitter infatti, si vede una maglia molto simile a quella del 1993, in omaggio alla prima partnership con il club giallorosso.