Roma Club Montecitorio, eletti i vertici: Cento confermato presidente

ROMA - Sono stati eletti i nuovi vertici del Roma club Montecitorio che conta 310 iscritti tra parlamentari e dipendenti della Camera, oltre alla conferma dell'adesione all'Associazione Italiana Roma Club (AIRC). Durante l'assemblea sono state anche rinnovate le cariche sociali: eletto all'unanimità come Presidente Paolo Cento, con Gianluca Caramanna come Vice Presidente e Sergio Coltellacci come segretario. Il Presidente Cento, dopo la conferma, ha dichiarato: "Un club a cui aderiscono parlamentari di tutte le forze politiche presenti a Montecitorio, oltre a tifosi della Roma che non hanno ruoli istituzionali, è una cosa a cui teniamo molto. Il nostro è un Roma club popolare e abituato a seguire la squadra insieme agli altri tifosi negli stadi di tutta Europa".