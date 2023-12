Paredes esalta la Roma: “Contava solo vincere, abbiamo vinto”

REGGIO EMILIA - La Roma festeggia in mezzo al campo il successo ottenuto contro il Sassuolo. La vittoria consente ai giallorossi di tornare in zona Champions. A fine partita, l’argentino Paredes commenta la sfida del Mapei Stadium. “Era importante vincere - ammette il centrocampista - per fortuna abbiamo vinto, giocando una buona partita. Abbiamo preso un gol che non ci aspettavamo ma la cosa più importante l'abbiamo fatta ed era vincere".