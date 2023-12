Mourinho chiuso nel pullman della Roma: cosa è successo nel riscaldamento

Un episodio ha acceso l'immediata vigilia della sfida tra Sassuolo e Roma. Protagonista, ancora una volta, José Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, ha scelto di non seguire, come di consueto, il riscaldamento della squadra preferendo restare dentro il pullman del club nella pancia del Mapei Stadium fino a pochi minuti prima del fischio d'inizio della partita. Seduto accanto al tecnico c'era il vice Salvatore Foti, squalificato dopo l'espulsione di Roma-Udinese per una frase di troppo detta al quarto uomo Marcenaro. I due hanno preparato tutti i dettagli della gara. Una scelta poi rivelatasi vincente visto il 2-1 finale ottenuto in rimonta dai giallorossi.