Spinazzola come Mbappé, il bel gesto con la bimba prima di Sassuolo-Roma

La Roma batte il Sassuolo in rimonta (2-1) e si rilancia in classifica, salendo a quota 24, agganciando così il Napoli al quarto posto. Prima del fischio d'inizio della partita però, ai più attenti non è sfuggito un bel gesto nei confronti di una bimba. In campo ad accompagnare le squadre c'erano infatti i bambini, come spesso accade. Protagonista, l'esterno della Roma Leonardo Spinazzola, che durante l'inno della serie A, vedendo la piccola tremare per il freddo, ha rinunciato alla sua giacca per coprirci appunto la bimba.