Mourinho ha ragione: Roma vicina a Inter e Juve senza le prime 3 giornate

ROMA - Con i "se" e con i "ma" non si fa la storia, eppure l'analisi dei numeri, da contestualizzare e interpretare, dà ragione a José Mourinho per quanto riguarda il rendimento stagionale della Roma: se non si considerano le prime tre giornate di campionato, i giallorossi sarebbero da scudetto, vicini a Inter e Juventus. Lo Special One lo ha spiegato in conferenza stampa una prima volta dopo la vittoria in rimonta sul Lecce dello scorso 5 novembre: "Se togli le tre partite prima della fine del mercato di agosto, dove non avevamo giocatori, dove Dybala e Pellegrini erano squalificati e non c'erano Lukaku e Renato Sanches , non c'era Azmoun che è arrivato ed era infortunato e non in condizione, se dimentichi queste tre partite dove abbiamo fatto un punto su 9 e analizzi la nostra stagione, dove a Genova è stato un disastro isolato, vedi i risultati e le partite che abbiamo fatto...". E le statistiche effettivamente confermano la riflessione di Mou.

La classifica della Serie A

La classifica senza le prime tre giornate

Nella classifica di Serie A senza le prime tre giornate (su 14 finora disputate) la Roma sarebbe terza con 23 punti, 3 in meno di Inter e Juventus, appaiate in vetta a 26. Lo Special One, per difendere il proprio lavoro in questa stagione, è tornato un paio di volte ancora su questo concetto: la Roma di agosto era incompleta e zoppicante, ma nelle settimane successive ha iniziato ad avere un rendimento costante (ko per 4-1 con il Genoa a parte) pur senza dare spettacolo. Considerando che la Roma oggi ha in realtà 11 punti di distacco sull'Inter e 9 dalla Juve, il peso di quell'inizio di campionato è evidente.

La classifica alla terza giornata

Questa era la classifica di Serie A dopo tre giornate, il 3 settembre scorso: Inter e Milan 9 punti; Juventus e Lecce 7; Napoli, Atalanta e Verona 6; Fiorentina, Bologna, Frosinone e Torino 4; Lazio, Sassuolo, Genoa, Monza 3; Salernitana e Udinese 2; Roma e Cagliari 1; Empoli 0. Fa effetto notare il crollo del Verona, che ha raccolto appena 4 punti nelle 11 partite successive, il calo del Lecce, che ne ha fatti 9 dalla quarta giornata in poi, e tutto sommato anche del Milan, che era in vetta e adesso è a -6 dall'Inter capolista. La Roma invece, dati alla mano, è da podio, con 4 punti di vantaggio sulla Fiorentina, quinta in questa particolare graduatoria.