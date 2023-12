Roma, il clamoroso sfogo di Renato Sanches: "Ho una maledizione"

ROMA - Poco prima del rientro in campo dall'intervallo di Roma-Fiorentina (1-1), le telecamere hanno ripreso un breve siparietto tra Renato Sanches e Jonathan Ikone: gli ex compagni di squadra in Francia nel Lille hanno scambiato due chiacchiere nel tunnel, con l'attaccante viola che ha chiesto al portoghese le sue condizioni fisiche. E la risposta di Renato Sanches, che sa davvero di un triste sfogo, è stata eloquente: "Non lo so, probabilmente qualcuno ha messo una maledizione su di me". Sono solo quattro, infatti, le presenze per il portoghese (con un gol all'esordio contro l'Empoli) in questa prima parte di stagione funestata da continui infortuni muscolari.