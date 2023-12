Lukaku espulso, ecco perché salterà solo una partita con la Roma

Quante giornate Lukaku? Una, e non di più. Perché pur essendo stata un’entrata dura, molto dura, pericolosa per l’incolumità dell’avversario, la scivolata dell’attaccante belga è avvenuta con il pallone a distanza di gioco, dunque non è condotta violenta (esempio: un giocatore che tira un calcio gratuito ad un altro giocatore, con pallone lontano, domenica di esempi ce ne sono stati, basta riguardarsi la partita di Sozza e quella di Valeri al VAR) che porta a tre giornate di squalifica (ma sempre più spesso, adesso, il Giudice sportivo le riduce di suo a due, prevenendo così eventuali ricorsi). L’intervento di Lukaku rientra nel grave fallo di gioco, una giornata.