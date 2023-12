Dybala, c’è lesione: ecco quante partite salta con la Roma

ROMA - Brutte notizie per la Roma e per José Mourinho dai controlli medici a cui è stato sottoposto Paulo Dybala , uscito per infortunio nell'ultimo match di campionato pareggiato 1-1 contro la Fiorentina all'Olimpico.

Dybala stop: ecco le gare che salterà

Gli esami hanno infatti confermato una lesione al flessore della coscia sinistra, con il fantasista argentino che starà così fuori per tre settimane circa. Oltre alla sfida di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, Dybala salterà dunque anche quelle di Serie A a Bologna, con il Napoli e allo Stadium contro la Juve. Out anche negli ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese, l'obiettivo della Roma è quello di recuperarlo per la sfida di campionato contro l'Atalanta (il 7 gennaio) o per l'eventuale derby nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio (10 gennaio).