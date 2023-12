Calvario Dybala, tra il 30% di partite infortunato con la Roma e rebus contratto

ROMA - La partita contro la Fiorentina ha confermato un concetto: esiste una Roma con Dybala e poi c’è un’altra Roma senza Dybala. L’attaccante argentino però si è fermato di nuovo a causa di una lesione e non sarà a disposizione di Mourinho nei prossimi impegni. Finora Dybala ha saltato per infortunio 16 partite su 51 nel 2023 (comprese le tre che la Roma deve giocare). Il suo talento non si discute, così come la sua capacità di essere generoso e in generale la naturalezza con cui è un ragazzo modello fuori e dentro il campo, dove spesso risulta decisivo tra assist e gol. Dybala, tra l’altro, ha portato la Roma a sfiorare la vittoria in Europa League e le sue giocate non hanno eguali in squadra, ma quest’anno, inteso come anno solare, ha saltato il 30% della partite per problemi fisici.