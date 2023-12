Lukaku e Sinner hanno una cosa in comune: c'entra Shakira!

ROMA - Non Jannik Sinner. Non Romelu Lukaku. Ma Peppino Di Capri. Non ce ne vogliano i due campioni che hanno illuminato il tennis azzurro e anche il campionato di calcio(mercato) ma che tra le parole più cercate su Google del 2023 ci sia stato Giuseppe Faiella, in arte Peppino Di Capri, è stata un po' la sorpresa dell'anno. Champagne, almeno per lui. E forse anche per lo sport, visto che in Italia Sinner e Big Rom sono stati i personaggi più cliccati dell'anno. Jannik continua ad essere una superstar: giusto per citare qualche notizia che lo riguarda, solo di ieri, è diventato "Amico della Formula 1", gli è stata dedicata una pizza e pure, ovviamente, una o più statuine del presepe. Sembra che una se la sia portata a casa anche la cantante Emma, ma questa è un'altra storia. Quella di Lukaku, invece, è stata la storia di un campione che qualcuno ha voluto denigrare praticamente su tutto ma che prima ha giocato (non benissimo) una finale di Champions, poi è stato protagonista del mercato col gran rifiuto all'Inter, l'attesa per la Juventus e, infine, lo sbarco a Roma con tanto di folla oceanica a Ciampino. Indimenticabile. Così come è stato indimenticabile l'anno per Sinner, che ha chiuso un magico 2023 guidando l'Italia alla conquista di una storica Coppa Davis. Champagne, anche qui. E neppure poco.