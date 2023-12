Spinazzola, che succede? Lo strano infortunio "a freddo" del terzino della Roma

E' stato un infortunio stranissimo, a freddo. Non nel riscaldamento di Roma-Fiorentina ma prima: domenica Leonardo Spinazzola si è svegliato con un dolore alla coscia destra e lo ha riferito allo staff medico una volta arrivato a Trigoria (i giocatori sabato avevano il diritto di dormire a casa). Poi ha provato a scaldarsi con le riserve - perché comunque non avrebbe giocato titolare: Mourinho gli ha preferito Zalewski - e ha capito che non fosse il caso di rischiare. Anche ieri infatti non si è allenato. E non sarà convocato per la partita di domani sera contro lo Sheriff. La speranza della Roma è che recuperi per Bologna, quando Zalewski non sarà disponibile per squalifica ed El Shaarawy quasi sicuramente giocherà da attaccante di fianco a Belotti, pronto a sfruttare la sua occasione al posto di Lukaku. difficoltà. Spinazzola ha vissuto finora una stagione grigia, per non dire tetra. Dopo le voci estive su un possibile trasferimento in Arabia Saudita, dove lo stava pilotando il procuratore Davide Lippi, Mourinho gli aveva garantito che il titolare di cattedra nell’aula di sinistra sarebbe stato lui. Ed è stato di parola, perché lo ha inserito nella formazione da campionato per 11 volte su 13 (nelle altre due Leonardo era infortunato), tenendolo tranquillo in Europa League. Ma in cambio ha ottenuto solo un gol casuale e inutile contro il Milan, curiosamente quando era appena entrato al posto di Celik, e un paio di assist: a Genova per Cristante e a Cagliari per Aouar. Troppo poco rispetto alle disattenzioni difensive, abbastanza tipiche del suo curriculum, e la quantità di cross sbagliati nella fase di costruzione. Mourinho gli ha dato un’altra possibilità a Reggio Emilia, unico tra i calciatori bacchettati a Ginevra a meritare la conferma contro il Sassuolo, ma è stato di nuovo deluso. Da qui la decisione di rilanciare Zalewski contro la Fiorentina, ben prima di sapere che Spinazzola sarebbe stato comunque fermato dal problema muscolare.