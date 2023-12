Mourinho parla alla Roma e scatta l'applauso. Poi però con Kristensen...

José Mourinho. Come sempre. Più di sempre. Il tecnico protagonista di un siparietto nell'allenamento aperto alla stampa prima di Roma-Sheriff di Europa League. Prima di iniziare a lavorare, Mou parla alla squadra. Non si capisce bene cosa dica ma i giocatori ridono. E alla fine del discorso scatta l'applauso. Non solo: Mourinho va da Kristensen, gli dà il cinque e lo abbraccia. E tutti di nuovo sorridono. Soprattutto il danese, rimasto fuori (con grande rammarico del tecnico) dalla lista Uefa. Domani non potrà esserci, ma è a tutti gli effetti uno del gruppo.