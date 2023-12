Retroscena Mourinho, le frasi all'allenatore della Roma femminile dopo lo scudetto

Alessandro Spugna è stato l'artefice del primo e storico scudetto della Roma femminile riuscendo nell'impresa di battere la Juventus che da cinque anni consecutivi deteneva il primato in Italia. L'allenatore delle giallorosse ha ripercorso lo spendido cammino delle sue ragazze in un'intervista rilasciata a Alessandro Alciato: "Vincere lo scudetto a Roma è una cosa bellissima per il trasporto e l'entusiasmo. Ci abbiamo lavorato tanto e con un grande lavoro siamo riusciti a arrivare a qualcosa di incredibile".