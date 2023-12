Mourinho e la frecciata a Smalling: "C'è chi ha un'unghia rotta e non gioca...."

Giornata di vigilia in casa Roma in vista dell'ultimo impegno dei gironi di Europa League . I giallorossi sfideranno all'Olimpico lo Sheriff e alla vigilia della sfida José Mourinho è intervenuto nella classica conferenza stampa . Il portoghese tra le varie domande ha fatto il punto anche sugli infortunati non senza lanciare una frecciata al lungodegente Smalling .

Mourinho, la frecciata a Smalling

"Dura per Spinazzola e Azmoun ma c'è speranza, Mancini ha un problema importante ma non ha le due gambe rotte e quindi giocherà a Bologna. Non è come chi ha un problema all'unghia e non gioca. Paredes e Pellegrini disponibili per domani, così come Cristante", queste le parole di Mourinho che sembrano appunto un chiaro riferimento a Smalling lontano dal campo da ormai tre mesi a causa di un'infiammazione al tendine con cui combatte da tempo.