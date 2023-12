Mourinho cita Dino Viola: perché i tifosi della Roma sono impazziti per lui

ROMA - Conferenza stampa mai banale quella di José Mourinho che dopo il silenzio a seguito del pareggio per 1-1 con la Fiorentina è tornato a parlare alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Sheriff in programma giovedì 14 dicembre all'Olimpico.

Mourinho cita lo storico presidente Dino Viola

Il tecnico portoghese, in paricolare, in un passaggio della conferenza ha citato lo storico presidente giallorosso Dino Viola: "Con Smalling e Ibanez vincevamo più duelli difensivi ed eravamo più pericolosi in palla offensiva, però magari costruiamo di più. E' vero che siamo diversi rispetto a un anno fa, fare gol dopo 21-23 passaggi alcune squadre si meritano i reels della Lega calcio, noi no. Ho letto dichiarazioni di Viola di 30 anni fa, era uguale", queste le parole di Mourinho che sottolinea come secondo il suo punto di vista la Roma sia poco considerata dalla Lega calcio.