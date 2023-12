Roma, come sta Mancini: il problema importante svelato da Mourinho

ROMA - C'è preoccupazione in casa Roma in vista della sfida contro lo Sheriff , valida per l'ultima giornata dei gironi di Europa League. L' emergenza è scattata in difesa come annunciato dallo stesso Mourinho in conferenza stampa : "Ndicka squalificato, Mancini infortunato, Smalling lo sapete: dobbiamo fare dei cambi, anche nel modo di giocare", ha affermato il portoghese che potrebbe quindi schierare la difesa a quattro.

Roma, ecco come sta Mancini

In particolare Gianluca Mancini ha un'infiammazione agli adduttori, ma non ci sono lesioni, e si sta per questo gestendo. L'idea del tecnico è quindi quella di lasciarlo a riposo in vista della sfida di domani per provare a recuperarlo in vista della gara di campionato con il Bologna dovre dovrà fare i conti anche con le assenze di Dybala e Lukaku in attacco.