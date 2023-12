Europa League, Roma prima nel girone se: cosa serve per evitare gli spareggi

Sarà una serata decisiva per la Roma quella odierna. La squadra di Mourinho scenderà in campo all'Olimpico dove sfiderà lo Sheriff per l'ultima giornata dei gironi di Europa League. Nel Gruppo G i giallorossi e lo Slavia Praga hanno già staccato il pass per il prossimo turno ma questa sera si deciderà chi tra le due arriverà prima nel girone.