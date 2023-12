Da Felix a Mannini: i tredici "bambini" che Mourinho ha fatto esordire nella Roma

Dal 6-1 del Bodo ai 30 milioni di Pinto

Spesso utilizzati per sopperire ai limiti di una rosa poco profonda, inadatta per reggere ad alti livelli sia sul fronte italiano che su quello europeo, molte volte impiegati a causa dei numerosi problemi fisici dei titolari, sicuramente proposti per le loro doti e le loro potenzialità, i talenti lanciati dal portoghese hanno arricchito la squadra e anche aiutato a sistemare i conti della società (i famosi 30 milioni al 30 giugno 2023 di Pinto, necessari per rispettare gli accordi economici con l'Uefa, sono arrivati in gran parte dalle cessioni dei ragazzi valorizzati negli ultimi due anni). Dal 23 ottobre 2o21 sono i suoi "bambini", quando li definì così nella conferenza prima del Napoli, in uno dei momenti più delicati della sua esperienza romana, due giorni dopo il 6-1 del Bodo. Ecco la lista completa dei 13 esordienti con la maglia della Roma nella gestione Mourinho: