Roma, l'agente di Bove: "Rinnovo? È una storia bellissima"

ROMA - "Permanenza in giallorosso? Non è mai stata messa in dubbio: Edoardo voleva restare in giallorosso, legarsi a questi colori, che ama, che difende. È una storia bellissima". Così l'agente di Edoardo Bove , Diego Tavano , ha parlato del rinnovo del 21enne centrocampista con la Roma fino al 30 giugno 2028 . Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica 'Calcio&Pepe' in onda su Centro Suono Sport condotta da Roberta Pedrelli e Gabriele Gerini, Tavano ha poi sottolineato: " È stata una trattativa lunga e c'è sempre stata la volontà del calciatore ".

Agente Bove: "Squadre interessate a Bove? Intenzioni immutate..."

Diego Tavano ha inoltre svelato che nel nuovo contratto di Bove con la Roma non sarà presente alcuna clausola rescissoria: "Chi vuole Edoardo deve parlare con la Roma, è la squadra che l'ha cresciuto ed è giusto così. Lui continua a studiare, ha una grande testa, i giallorossi meritano un giocatore come lui". L'agente del centrocampista classe 2002 ammette di aver parlato con altre società interessate ma le intenzioni del giocatore "sono sempre state le stesse: restare alla Roma. Ho parlato con diversi club, data comunque la scadenza a giugno 2025, non così lontana. Sinceramente, però, la Roma è la Roma. Non abbiamo mai pensato a nulla di diverso".

Tavano: "Kiwior per la Roma? Pinto farà accurate valutazioni"

Tra i temi toccati nel corso della trasmissione 'Calcio&Pepe' anche quello relativo al calciomercato di gennaio e ai possibili rinforzi in casa Roma: un nome che circola con insistenza in orbita giallorossa è quello di Jakub Kiwior. Il duttile difensore polacco, ex Spezia, è infatti ai margini del progetto Arsenal: "Sarà un gran lavoro che farà Tiago (Pinto, ndr) con gli scout e con Mourinho. Kiwior non è l'unico a trovare poco spazio nel proprio club, spetta loro cercare la soluzione giusta per la squadra. Faranno le loro accurate valutazioni".