Roma, fuori Aouar: lesione all'adduttore, ecco i tempi di recupero

Altra tegola in casa Roma , con gli esami di Houssem Aouar che confermano un periodo di stop. Il centrocampista giallorosso si era fermato dopo il primo tempo della partita contro lo Sheriff , preoccupando Mourinho in vista della sfida contro il Bologna .

Roma, si ferma Aouar: quando può rientrare

Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro, che terrà fuori Aouar per almeno due o tre settimane. Il centrocampista salterà sicuramente la sfida al Dall'Ara (non era presente con la squadra in viaggio), e si aggiunge alle già pesanti assenze di Dybala, Lukaku e Zalewski tra infortuni e squalifiche.