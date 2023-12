Pellegrini e il traguardo con la Roma che centrerà contro il Bologna

Dopo aver vissuto l’ora più buia, quindi una prima parte di stagione tra infortuni e assenze , adesso per Lorenzo è l’ora di tornare il vero Pellegrini . Il capitano della Roma è chiamato oggi alla reazione, a trascinare la squadra verso una vittoria contro il Bologna nella gara probabilmente più complicata per le assenze in attacco. Senza Dybala e Lukaku , tocca a lui garantire qualità al reparto offensivo, oltre a quel consueto lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco che tanto è mancato quando è rimasto fuori dal campo. Adesso per Lorenzo deve essere il momento della svolta . Per tornare importante in una gara importante, per avvicinarsi a quel centrocampista-trequartista della prima stagione di Mourinho che tanto ha fatto sognare i tifosi tra giocate, gol e assist. Probabilmente la migliore versione di Pellegrini, e non è un caso che sia arrivata anche la vittoria della Conference League e che lo Special One abbia elogiato per tutta la stagione le sue prestazioni. «Ne vorrei tre-quattro di Pellegrini», aveva detto il portoghese. Mentre invece Totti lo aveva incoronato suo successore: «Dovrebbe indossare lui la numero 10, anche perché nelle ultime gare sembrava la indossasse già sotto la maglia». Miglior elogio non poteva arrivare, specie se dal simbolo di Roma e da un tecnico da 26 titoli.

Pellegrini a quota 230 presenze in A

Invece la forma fisica non lo ha certo aiutato, sia a tratti nella passata stagione, ma soprattutto in quella attuale. Nove presenze su ventuno partite giocate tra campionato ed Europa League: 529 minuti, due gol e un assist. Poco rispetto al vero Pellegrini, quello che Mourinho spera di ritrovare a partire da oggi pomeriggio. Una gara per Lorenzo importante nella quale timbrerà le 230 presenze in Serie A, con la speranza di poterle festeggiare con un successo e una buona prestazione. I due infortuni stagionali non lo hanno aiutato a trovare la migliore condizione, così per quattro mesi è stato costretto a inseguire uno stato di forma atletico accettabile, giocando con sacrificio e naturalmente commettendo qualche errore in più rispetto al solito. Quando è stato sostituito contro la Fiorentina (dove ha preso una botta che ha spinto la Roma a lasciarlo in panchina con lo Sheriff), nell’ultimo turno di campionato, una parte della tifoseria dell’Olimpico lo ha fischiato.

Pellegrini, è l'ora della svolta

Fischi che naturalmente non hanno fatto bene a Lorenzo, ma che da capitano ha accettato consapevole di dover fare di più. È giusto sottolineare che dalla Curva Sud invece non sia partita nessuna contestazione nei suoi confronti, ma che spesso e volentieri negli ultimi mesi sia stato sostenuto con cori e striscioni. Anche per questo Lorenzo vuole dare una svolta alla sua stagione a partire dalla sfida del Dall’Ara. Per i tifosi, per la squadra, per Mourinho. Ma soprattutto per la Roma che difende da capitano e che per lui vuol dire tutto.