Fuorionda di Sky durante la conferenza di Mourinho. Poi arrivano le scuse

Imbarazzo in diretta, il commento di Nosotti

Durante la conferenza stampa post Bologna-Roma, trasmessa in diretta da Sky, il giornalista dell'emittente Angelo Mangiante ha posto una domanda a Mourinho. Dallo studio Marco Nosotti non ha notato di aver lasciato il microfono aperto, e il suo commento sulla domanda ha sovrastato l'audio della sala stampa. Mentre il suo collega stava elogiando il lavoro dello Special One, si è sentita in diretta la frase: "Non ha bisogno di queste leccate di c**o".

Fuorionda Sky, le scuse di Nosotti

Un imbarazzante fuorionda diventato subito virale sui social, portando il giornalista a pubblicare un messaggio di scuse: "Sono mortificato… ho fatto uno sbaglio e sono profondamente dispiaciuto per un fuori onda di questa sera. Mi scuso con il mio collega Angelo per un commento inopportuno e forse un po' greve. Un commento da "spogliatoio", forse da "divano", e non da… campo. Non ho considerato (e dire che dovrei saperlo bene) che a volte, per arrivare al punto, all'obiettivo di tirare fuori la notizia, ci vuole il giusto approccio. Non sempre essere diretti è la cosa migliore. Angelo poi ha ottenuto la notizia su cui lavoriamo e lavoreremo per giorni. Ho sbagliato e me ne dispiaccio… e abbraccio Angelo".