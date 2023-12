L'allenatore del Feyenoord provoca la Roma: "Bello sfidarli, ecco cosa ho capito"

Il destino si diverte e ha messo per l'ennesima volta il Feyenoord sulla strada della Roma . La sfida è ormai diventata una classica europea, con la terza stagione di fila che proporrà lo scontro tra olandesi e giallorossi. Sarà nuovamente Mourinho contro Slot , che nell'ultima conferenza stampa ha commentato il sorteggio agli spareggi di Europa League.

Slot elogia Mourinho: "L'allenatore più vincente"

"Penso semplicemente che sia fantastico poter giocare di nuovo contro di loro - le prime parole di Slot sulla Roma -. Non sono così sorpreso. Se superi la fase a gironi di una competizione europea per tre anni consecutivi, ci sono buone probabilità che tu debba affrontare allenatori di successo. José Mourinho è forse l'allenatore più vincente degli ultimi anni. Ogni partita tra noi due è stata combattuta e fantastica, ma non ho ottenuto il risultato che volevo".

Slot: "Roma? Ho capito una cosa"

Il Feyenoord è sicuramente a caccia di vendetta, e il tecnico ha aggiunto di aver capito un segreto dei giallorossi: "Ogni sfida ti insegna qualcosa, la Roma gioca con un modulo che non vediamo spesso in Olanda. Terrò comunque in mente anche altre cose delle gare precedenti".