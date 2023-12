Roma, tutti alla cena di Natale: per Smalling menù speciale

ROMA - Alla cena di Natale della Roma ai Cavalieri Hilton (con 1000 invitati) non tutti mangiano le stesse cose. Smalling, difensore che è fermo ai box da mesi causa infortunio, è vegano e quindi ha un menù diverso rispetto ai compagni di squadra. Non ha mai nascoso di esserlo. Fin da quando ha messo piede a Trigoria il nutrizionista della Roma ha creato per lui un regime alimentare che non comprende carne e pesce.