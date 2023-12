Roma, alla festa di Natale boato da brividi per Mourinho

ROMA - Tutta la Roma alla cena di Natale, anche la squadra giallorossa si ritrova riunita per una serata natalizia da vivere in compagnia e da condividere tra amici e parenti. Entusiasmo e sorrisi per i 1000 invitati al Cavalieri Hilton, ma il momento più emozionante forse è stato quando lo speaker ha annunciato José Mourinho.