Roma-Napoli, Pellegrini rischia di restare fuori: le scelte di Mourinho

ROMA - Quello che giovedì sembrava sorprendente ieri è diventato concreto: Lorenzo Pellegrini potrebbe restare fuori . Mourinho non ha detto niente ai giocatori sulla formazione che comincerà la partita contro il Napoli ma dalle prove tattiche ha lasciato intendere che il capitano non è sicuro del posto . L’esclusione, già testata in casa del Sassuolo, rappresenterebbe un avvicendamento quasi naturale, in linea con la rinuncia a Spinazzola (molto deluso) e di Renato Sanches: la sconfitta contro il Bologna ha lasciato il segno nella testa dell’allenatore che ha bisogno di un buon livello di intensità agonistica per evitare un’altra figuraccia. In questo senso Pellegrini, come gli altri due, paga il ritardo di condizione . Non c’è da parte di Mourinho l’intenzione di punirlo. Semmai di scegliere per il bene del gruppo e anche suo.

Roma, ballottaggio in attacco

La Roma quindi prepara una tattica accorta ma anche aggressiva. E in un confronto molto fisico, la formula con il doppio centravanti ha ragione di esistere: Belotti più Lukaku per dare peso e centimetri negli ultimi trenta metri. Nella rifinitura in realtà Mourinho ha alternato Belotti ed El Shaarawy di fianco al totem dell’attacco, prevedendo una sorta di staffetta. Vedremo se comincerà con l’uno o con l’altro. Azmoun invece non è ancora pronto per giocare dall’inizio (non lo ha mai fatto da quando è alla Roma) ma sarà un prezioso supporto nel secondo tempo, se sarà necessario aggiungere qualità offensiva.

Roma, a centrocampo c’è Bove

Secondo questo test dunque il centrocampo sarebbe composto dal regista classico, Paredes, una mezzala fisica come Cristante e una dinamica come Edoardo Bove. A sinistra, il sostituto di Spinazzola sarà Zalewski mentre a destra Kristensen è sempre in vantaggio su Karsdorp: anche a Bologna è piaciuto a Mourinho «nonostante i limiti tecnici». Dovrebbero essere dunque quattro i cambi rispetto a domenica scorsa, a cominciare da Lukaku che rientra dalla squalifica.

Mancini recupera in extremis

In difesa, come era facile prevedere, Mancini ci sarà. Ha saltato quattro allenamenti, per i soliti problemi di pubalgia, ma non rinuncia alla partita nel momento di emergenza: contro il Napoli sarebbe addirittura capitano, se Pellegrini effettivamente non giocasse dal primo minuto. Una carica in più per un ragazzo che non sempre ha una condotta di gara impeccabile ma dal punto di vista dello spirito ha conquistato la stima imperitura di Mourinho.

Kumbulla, rientro rinviato

Niente da fare infine per Marash Kumbulla, che sperava di rimediare la prima convocazione dopo l’operazione al crociato. Non ci sono intoppi nel percorso di recupero ma Mourinho ha preferito lasciargli qualche giorno di riposo per poi portarlo il 30 dicembre a Torino. Come Dybala, che ormai è quasi guarito e la prossima settimana potrà fare qualche allenamento vero per poi giocare contro la Juve.