Tiago Pinto e la frase sul futuro di Mourinho prima di Roma-Napoli

Pinto e il rinnovo di Mourinho

“Quanto si può far aspettare Mourinho per il rinnovo? La palla è nel nostro campo ma ora dobbiamo solo pensare a giocare e a vincere. Queste cose si decidono in sede nel momento giusto” ha commentato Pinto, che poco prima ha sottolineato come la priorità della Roma sia restare concentrati sulla corsa Champions in cui si è inserito con prepotenza e pieno merito il Bologna.