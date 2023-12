Bufera Roma-Napoli, scintille tra Mourinho e Kvara a bordocampo: "Basta, rispetto"

Bufera durante Roma-Napoli. La situazione si è surriscaldata nella seconda metà del primo tempo, quando il gioco è stato spesso interrotto per tanti falli che hanno visto protagonisti i giocatori del Napoli rimasti a lungo a terra. Prima ha protestato Mazzarri per un intervento su Mario Rui, ed è stato ammonito, poi è stato il turno di Mourinho. Quando Kvaratskhelia è rimane a terra per un fallo di Cristante, e gli animi si scaldano, Mourinho interviene, abbraccia il georgiano con le mani sul volto e gli dice: "Basta, basta, rispetto". I due poi si chiariscono e interviene anche Osimhen a parlare, più o meno, serenamente con l'allenatore portoghese.