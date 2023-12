Mancini, dopo lo striscione della Curva in Roma-Napoli la reazione è da brividi

Striscione per Mancini, la reazione di Gianluca è da brividi

Mancini lo ha letto mentre era in campo, con la fascia da capitano, e ha continuato a giocare. Poi, a fine partita, è andato prima da solo e poi con i compagni sotto la Sud: ha battuto le mani, ha ringraziato, si è battuto la mano sul cuore. Ed è rimasto per un minuto abbondante davanti ai suoi tifosi. A godersi il momento. Un altro 23 dicembre speciale, magari non come il giorno del matrimonio, ma comunque indimenticabile. Non a caso sui social ha scritto: "Cuore, voglia e vittoria. Grazie per uno striscione indimenticabile, 200 presenze con questi colori, un orgoglio e un onore". Sempre sui social, anche sua moglie Elisa gli ha dedicato parole dolcissime: "A te non ti risparmi mai in campo, ma soprattutto a casa. Che sei un grande professionista, ma soprattutto un grande uomo e un grande padre. Ti amo". La ciliegina sulla torta di una notte speciale.