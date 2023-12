Natale speciale per Mourinho, notte fonda per Mazzarri: cosa ha detto Roma-Napoli

Cosa ha detto Roma-Napoli? Sicuramente che, dopo una settimana complicata per entrambe (una veniva dal ko di Bologna, un'altra dalla batosta in Coppa Italia contro il Frosinone), hanno reagito in modo opposto. La Roma ha fatto gruppo, nonostante lo staff di Mourinho decimato, l'assenza cronica di Smalling, quelle di Renato Sanches e Dybala e nonostante il capitano, Pellegrini, fosse inizialmente in panchina. Il Napoli, invece, è apparso più stanco, non tanto fisicamente, quanto di testa. E i due espulsi, Politano e Osimhen, gente di enorme esperienza, ne sono la prova. La classifica dice che la Roma trascorrerà un bel Natale, a tre punti dal quarto posto, il Napoli invece no, nonostante alla fine abbia solo un punto in meno dei giallorossi. Ma i tre big match contro Inter, Juventus e Roma hanno detto molto della squadra campione d'Italia che ha perso tutte le certezze: sei gol incassati e nessuno realizzato in tre scontri diretti rappresentano non più un indizio, ma una prova. Una prova era anche quella che chiedeva Mourinho alla sua Roma dopo l'amarezza di Bologna: i suoi gliel'hanno data. E quindi domani e dopodomani riposo per tutti. Sarà un bel Natale. Per il Napoli un po' meno.