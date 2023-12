Roma-Napoli, le pagelle dei giallorossi: Llorente annulla Osimhen, Bove è ovunque

Roma

Mourinho (all.)

Li voleva così: dinamici, aggressivi, concentrati. Per questo ha escluso gli imputati del processo di Bologna, puntando sui corpo a corpo per sorprendere il Napoli. Ma una volta incassata la superiorità numerica ha rotto gli indugi e sfruttato la qualità. Che abbia segnato proprio Pellegrini, appena entrato, ha un valore enorme. La classifica ora, dopo il primo scontro diretto vinto, torna gradevole da osservare.