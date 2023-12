Roma, si riaccende Pellegrini: un gol per la svolta

Un gol per la svolta . Per la Roma e per se stesso. Lorenzo Pellegrini si è caricato la squadra sulle spalle dando un colpo di spazzola al momento negativo, figlio di tanti fattori diversi. Dalla condizione fisica non ottimale alle sirene di mercato che arrivano dall’ Arabia Saudita , fino alla scelte di Mourinho , per non parlare del fatto che nel recente passato non sono mancati i fischi (non dalla Sud) per alcune prestazioni deludenti. Contro il Napoli lo Special One ha preferito schierare Bove nell’undici titolare: una scelta logica. Ma nel momento della verità, quando il Napoli sembrava all’angolino, Pellegrini è entrato in corsa lasciando il segno . Un segno profondo con quella girata al volo, tanto che Meret è rimasto fermo sulle gambe, praticamente ipnotizzato dalla magia del capitano. Già un colpo di classe cercato e voluto .

Pellegrini, pace con il tifo giallorosso

È un dato di fatto: Pellegrini sta vivendo la peggiore stagione da quando gioca nella Roma, la squadra dove è nato e cresciuto, che ha lasciato per farsi le ossa al Sassuolo e che ha ritrovato scalando le gerarchie fino a diventare l’erede di Totti e De Rossi. Cioè un capitano romano e romanista, nel segno della tradizione. Da troppo tempo però è tormentato da continui problemi muscolari che gli impediscono di rendere al meglio. Una serata come quella di ieri - devastante nel momento dell’ingresso in campo a inizio ripresa - l’aveva già vissuta in Europa League contro il Servette: gli erano bastati 11 minuti per realizzare un gol e un assist prima di essere sostituito per un infortunio all’adduttore dal baby Pagano. Stavolta gli sono bastati solamente 5 giri d’orologio per bucare la porta del Napoli, per essere letteralmente affossato dall’affetto dei compagni e per poi mimare la forma di un cuore in direzione tribuna Monte Mario. Da qui a dire che Pellegrini si è ripreso un ruolo centrale nella Roma forse è presto, ma di certo si è tolto un peso dallo stomaco facendo la differenza sotto porta. L'Olimpico, convinto e unito, ha gridato il suo nome dopo il gol, inoltre si sono sentiti solo applausi quando è stato buttato nella mischia dallo Special One insieme a El Shaarawy e Azmoun. Pace fatta con il tifo giallorosso in blocco? (la Curva è sempre stata con lui). Sembra proprio di sì.

Pellegrini, l'ultimo gol da subentrato

Un gol da subentrato non lo viveva da un bel po’ in campionato. Precisamente dal derby del 29 settembre 2018: Pellegrini prese il posto di Pastore al 38’ del primo tempo e giocò una partita al limite della perfezione. Fu proprio lui a sbloccare quella stracittadina, che poi è finita dentro l'almanacco con il punteggio di 3-1 grazie ai gol decisivi di Fazio e Kolarov. Sono passati quattro anni e mezzo da quel derby. Adesso questa perla contro il Napoli, in un’altra sfida sentitissima per l'ambiente. Un nuovo inizio? Possibile. Perché Pellegrini è un grande patrimonio della Roma.