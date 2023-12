Dybala, ecco la svolta e la Roma sorride: la sua situazione verso la Juve

ROMA - La Roma torna subito ad allenarsi e questo pomeriggio ha svolto il primo allenamento dopo Natale sotto la guida di José Mourinho. Ed è stato sicuramente un allenamento positivo, non solo per intensità e dedizione del gruppo, ma anche per il ritorno in campo di Paulo Dybala. L'attaccante argentino si era fermato nella gara contro la Fiorentina per una lesione al flessore della coscia destra: due settimane di stop, la previsione di un ritorno nel 2024 ma anche la volontà della Joya di accelerare i tempi di recupero (con estrema cautela) per riucire quantomeno a farcela per la Juventus.