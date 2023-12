Roma, il piano di Dybala per giocare con la Juve: risonanze e allenamenti extra

Paulo Dybala e il piano per esserci contro la Juventus: oggi l'argentino si è allenato in gruppo, sta bene, la condizione è buona. Paulo si è allenato sempre, anche nelle giornate di festa nella palestra di casa, e negli ultimi dieci giorni ha fatto due risonanze che hanno confermato le sensazioni che già aveva: il muscolo è a posto. Dybala ci tiene a giocare a Torino contro la Juventus, perché sette anni non si dimenticano, così come non si dimenticano i ricordi belli (tanti) e quelli brutti (qualcuno). Ma ci tiene soprattutto ad aiutare la Roma. Se giocherà titolare lo deciderà Mourinho, magari dopo aver parlato con lui, ma sicuramente sabato 30, a Torino, Dybala ci sarà. E per la Roma è un'ottima notizia.