Renato Sanches, è addio alla Roma: cosa succede ora

Troppe cose non sono andate bene in questi mesi romani, al di là degli infortuni. «Non capiamo come risolvere il problema. E prima di noi non c’erano riusciti neanche il Bayern Monaco e il Psg» disse Mourinho a settembre, dopo lo stop di Tiraspol. Il fatto è che Renato Sanches , vittima di «cicatrici emotive» più che fisiche, al minimo fastidio muscolare si ferma. Anche in allenamento. Lavora a ritmi talmente blandi da non essere pronto per una partita di livello. Ma c’è dell’altro ad aver allungato le distanze. Più di una volta Renato Sanches ha saltato delle sessioni programmate a Trigoria per motivi - diciamo così - personali.

La rottura di Bologna

L’umiliante episodio di Bologna, forse non casuale, ha dato una scossa al rapporto. Renato Sanches si è allenato - sempre con i suoi tempi - per tutta la scorsa settimana e poi non è stato convocato per Roma-Napoli. La società ha motivato la sparizione dalla lista con un virus influenzale. Solo che Sanches in questi giorni a Trigoria è andato regolarmente, soprattutto per evitare sanzioni dal club e tenersi in forma. E ha alimentato la tensione rimuovendo dai profili social le foto con la maglia della Roma e la biografia «giocatore As Roma». Ormai è entrato nell’ordine di idee di andare via a gennaio, con il benestare di Tiago Pinto che ha bisogno di snellire il monte ingaggi per le regole Uefa. Il procuratore, Jorge Mendes, si sta già muovendo per trovargli una nuova squadra. Ma servirà un po’ di pazienza: Renato Sanches è di proprietà del Paris Saint-Germain che non intende riprenderlo a metà stagione senza avere la certezza di poterlo subito ricollocare.

Il futuro di Renato Sanches

E’ difficile comunque che Mourinho lo utilizzi contro la Juventus. Renato Sanches si avvia a lasciare la Roma dopo appena 9 presenze divise in 228 minuti. La sua serata più bella resta la prima da titolare, quando segnò un gol di testa contro l’Empoli. Un esordio illusorio, che ha preceduto fermate misteriose.