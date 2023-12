Mourinho: "Serve rispetto quando si parla della Roma"

23:55

Mourinho, frecciata a Taylor

"In condizioni normali questo sarebbe un anno ultra-storico per la Roma. Avremmo vinto per due anni di fi la una coppa europea e ci saremmo qualifi - cati per la Supercoppa e per la Champions. Ma il dio del calcio, diciamo così, non ha voluto... In realtà paghiamo nella finale contro il Siviglia la serata infelice della squadra arbitrale. Ma ormai è andata, dobbiamo pensare al futuro". Così José Mourinho in conferenza stampa al termine di Juve-Roma.

23:40

Mourinho, i buoni propositi per il 2024

"Buoni propositi per il 2024? Essere felice e rendere felici gli altri. Se arrivassimo in Champions sarebbe una cosa fantastica per le nostre condizioni e limitazioni ma se tu non sogni non ci arrivi mai. Noi sogniamo e lavoriamo tanto per arrivarci".

23:36

Mourinho sul mercato

"Mercato? Non lo so, in questo momento penso già alla prossima partita contro la Cremonese e ci penso senza N'Dicka e senza un nuovo difensore ma con i ragazzi che abbiamo a disposizione".

23:35

Mourinho su N'Dicka, Kristensen e Bove

"N'Dicka? Sono molto contenta della sua evoluzione e di quella di Kristensen, sono cresciuti molto ed è un orgoglio per un allenatore. Come vedere Bove che gioca con questa personalità allo Stadium. Risultato poteva essere diverso, meritavamo un risultato diverso." Così Mourinho a Dazn.

23:25

Cristante sul mercato della Roma

"Io ci sono sempre per la Roma. Mercato? Sì, speriamo che arrivi qualcuno perché la coperta è corta".

23:22

Cristante: "La Roma ha le potenzialità per tornare davanti"

"Dobbiamo fare di più, abbiamo le potenzialità per stare davanti. Abbiamo la fortuna che la classifica è corta, basta fare un filotto di un paio di partite per tornare davanti. Gennaio è un mese importante, siamo ancora dentro i giochi e noi faremo tutto per restare attaccati".

23:20

Cristante sulla Juve

"La Juve difende benissimo, si chiudono benissimo dietro ed è difficile fare gol. Andare in vantaggio e poi portarla a casa è una delle loro caratteristiche".

23:17

Cristante dopo Juve-Roma: "Siamo delusi"

"Abbiamo fatto una buona partita ma le partite così equilibrate le decidono gli episodi. Sappiamo che loro quando vanno in vantaggio difendono benissimo. Andiamo a casa con un po' di delusioni". Così Cristante a Dazn.

23:08

Allegri sulla Roma e Mourinho

"È stata una bella partita, giocare contro la Roma non è mai semplice e con Mourinho è sempre tutto più complicato". Così ha esordito Max Allegri ai microfoni di Dazn al termine della sfida dello Stadium. TUTTE LE SUE PAROLE

23:02

Mourinho: "Quando si parla di Roma serve rispetto"

"In casa siamo più forti, è vero, ma quando si parla della Roma bisogna parlarne con il rispetto per tutto quello che stiamo facendo. Fuori casa manca un po' di personalità ma la verità è che oggi non è successo. Siamo venuti a giocare in casa di una squadra che lotta per lo scudetto e abbiamo fatto una partita coraggiosa e siamo stati migliori noi. Anche la palla di Dybala nel secondo tempo era buona per un gol, abbiamo avuto tante occasioni, sono contento per la qualità del gioco anche se il risultato è quello che importa".

23:00

Mourinho dopo Juve-Roma

"Mancata di concretezza? Sì, abbiamo parlato di questo prima della partita. Abbiamo creato più di quello che ti aspetti contro un muro come il loro. Nel primo tempo siamo stati la squadra con più qualità e li abbiamo messi in difficoltà. È mancato solo il gol. All'inizio del secondo tempo prendi un gol di rimbalzi e dopo diventa più difficile. Loro si abbassano e hanno un muro di giocatori forti. Il risultato per noi è un peccato, poteva essere diverso. Contento della personalità che i giocatori hanno avuto anche se quello che interessa sono i punti". Così José Mourinho ai microfoni di Dazn al termine di Juve-Roma.

22:55

Allegri e Mourinho, abbraccio prima di Juve-Roma

Alle telecamere non è sfuggito un particolare relativo all'incontro dei due allenatori prima del fischio d'inizio all'Allianz Stadium

22:50

Allegri in conferenza stampa

Anche Massimiliano Allegri è atteso in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Roma

22:45

Rabiot condanna la Roma: la partita

La Juve si aggiudica il big match dello Stadium contro la Roma di Mourinho grazie a un gol di Rabiot

22:40

Mourinho in conferenza stampa dopo Juve-Roma

Fischio finale allo Stadium: è finita Juve-Roma. Grande attesa per il commento di José Mourinho, che a breve è atteso in conferenza stampa.

Allianz Stadium, Torino