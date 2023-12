Tiago Pinto: "Renato Sanches è il mio pupillo". E su Bonucci...

TORINO - "Da portoghese e straniero non mi permetto di criticare chi è stato democraticamente eletto, da uomo di calcio dico che è un errore molto grande". Le parole e il pensiero di Tiago Pinto , general manager della Roma , sul tema del Decreto Crescita prima della partita contro la Juventus ai microfoni di Dazn. "Basta guardare quello che abbiamo fatto come serie A negli ultimi 4-5 anni: siamo riusciti a competere con la Premier e altre realtà con un potere economico maggiore, la scorsa stagione tre squadre italiane hanno raggiunto le finali delle coppe europee, l'Under 20 ha giocato una finale mondiale e l'Under 19 ha vinto l'Europeo. È una grande botta ", ha aggiunto.

Pinto sul mercato

"Abbiamo bisogno di un difensore, lo sappiamo da tempo e ci stiamo lavorando. Ma abbiamo un settlement agreement da rispettare, un transfer balance da rispettare per non rischiare di avere altri giocatori fuori dalla lista. Anche la lista per la Serie A è al completo. Cercherò di essere creativo per trovare una soluzione. Bonucci? Non ne voglio parlare", ha proseguito Pinto.

Pinto: "Renato Sanches pupillo"

"Renato Sanches? È sempre stato il mio pupillo e lo sarà ancora. Quando è arrivato eravamo tutti consapevoli dei suoi limiti, abbiamo fatto un buon lavoro perché potesse rendere al meglio delle sue condizioni, poi ci sta che quando arriva il mercato di gennaio e uno non gioca quanto si aspettava vada tutto valutato. Futuro di Mourinho? Sono situazioni che dobbiamo trattare internamente, in questo momento non è il momento di bilanci o desideri per il 2024 .Il futuro è oggi, sono le prossime partite, piano piano le cose saranno chiarite", ha concluso.