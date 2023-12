Mourinho, intervista tagliata in tv: l'imprevisto dopo Juve-Roma

TORINO - La Roma ci ha messo la prestazione, ma in casa della Juve è mancato il risultato. Il dispiacere dei giocatori, dei tifosi e di Mourinho è soprattutto per non aver raccolto i frutti di una buona partita, giocata con personalità e costruendo diverse occasioni. Nel post gara proprio Mourinho ha analizzato il match ma un episodio in diretta tv ha sorpreso chi lo stava ascoltando.

L'intervista tagliata di Mourinho

Mentre il tecnico giallorosso stava parlando a Dazn, il collegamento si è interrotto, mozzando l'intervista nel bel mezzo di una frase e lasciandola in sospeso. Probabilmente una svista tecnica, un problema improvviso di un'intervista pre registrata che non ha permesso ai tifosi di ascoltare José Mourinho. In studio subito le scuse: "Siamo in debito di un pezzo di intervista, ve la faremo riascoltare", la precisazione dopo il piccolo imprevisto. E infatti poco dopo ecco puntuali le parole mancanti, finalmente mandate in onda.