Roma, le pagelle: N'Dicka al top, quanta fatica per Llorente

Mourinho (all.) 6

Un primo tempo di grande personalità della sua Roma, in linea con la prestazione di Napoli. Il palo, le occasioni da gol ma poca concretezza. È mancato il gol e nella ripresa la squadra ha decelerato con qualche errore individuale di troppo e la poca efficacia in attacco non solo del reparto offensivo ma dell’intera squadra. Un’altra sconfitta in trasferta, ma questa del tutto diversa dalle altre.

Rui Patricio 5,5

Il suo collega esce, lui invece resta piantato - e non è una novità - nella sua area piccola. Prende il gol di Rabiot sul suo palo, senza spalancare le grandi braccia ma facendosi scorrere il pallone lateralmente. Si trova addosso il tiro di Mckennie: più per demeriti dell’americano. Non riesce mai a dare quel qualcosa in più. Mancini 6

Un super intervento a inizio match su Vlahovic. Non ha grandi difficoltà negli uno contro uno ma anche lui non è perfetto in fase di impostazione e supporto alla squadra.

Llorente 5

Che fatica con Vlahovic. Lo spagnolo non riesce a tenerlo così dopo diciannove minuti è costretto a ringraziare Mancini per l’intervento salva risultato, poi a inizio ripresa fa la frittata lasciandosi passare il suo colpo di tacco alle spalle che ha innescato Rabiot.

N’Dicka 6,5

E adesso che è davvero in forma partirà per la coppa d’Africa. La grande beffa. Di certo Evan ha salutato col botto: un salvataggio sulla linea da applausi a scena aperta. Non solo per il tocco, ma soprattutto per l’intuizione di posizionarsi alle spalle di Rui Patricio appena prima del tiro di Kostic. Dà il massimo lì dietro, il migliore dei suoi.

Kristensen 6

Propositivo nel primo tempo, poi nella ripresa cerca invano di commettere fallo su Kostic per bloccare l’azione del vantaggio bianconero. Prestazione comunque di quantità, corre tanto e si sacrifica per le due fasi.