Dybala guarda l'abbraccio Juve in mezzo al campo: i social si scatenano

Dybala e l'immagine prima di Juve-Roma

Nel video pubblicato sui social, si vede Dybala osservare la Juventus che si caricava in cerchio prima dell'inizio del match. Lo sguardo è durato pochi secondi, giusto il tempo per immortalare un attimo che ha scatenato i tifosi di entrambe le squadre. In campo, Dybala non ha avvertito il peso di essere l'ex di lusso della sfida: ha sfiorato in diverse occasioni il vantaggio, ma non è bastato alla Roma per evitare la sconfitta.