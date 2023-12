Furia Gemitaiz sul gol di Rabiot: la frase social scatena i tifosi della Roma

La rivalità tra i due club ha attraversato gli ultimi decenni, e anche l’ultima sfida ha mosso non poche polemiche. Il rapper Gemitaiz all’indomani della sconfitta della squadra di Mourinho è tornato sull’episodio che ha deciso la partita dello Stadium. "Qualcosa non cambia mai” scrive il cantante di fede giallorossa su Instagram pubblicando il fermo immagine del fuorigioco.

La polemica sul gol di Rabiot

Il rapper non si è tirato indietro neanche su X: il suo commento è stato piuttosto eloquente: “Rubbentus". Sul fotogramma della proiezione del gol juventino, il cantante scrive: "Il problema è mio che non capisco“. E così scoppia l’ennesima polemica sui social, con i tifosi giallorossi che danno seguito alle parole commentando l’ultima decisione presa dagli arbitri: dal gol di Turone in poi, Juve-Roma non è mai una partita qualunque.