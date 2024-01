Rosella Sensi non ha dubbi: "Roma, conferma Mourinho"

ROMA - Rosella Sensi ha le idee chiare. E mentre la piazza romanista si interroga sul prossimo futuro di Josè Mourinho, l’ex presidente non ha alcun dubbio sulla strada da intraprendere. “Confermerei Mourinho anche per i prossimi anni - afferma - con tutto il rispetto per le parti in causa”. Il contratto dell’allenatore scade a fine stagione, e finora non ci sono stati colloqui per definire l’eventuale prolungamento.