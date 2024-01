Azmoun e il fuorionda durante l'intervista in tv: "Ma parla in italiano..."

Azmoun, cosa dici?

Mentre Azmoun stava rilasciando una intervista a Sky, era di passaggio un compagno di squadra che gli ha urlato: "parla italiano!", scatenando le risate generali dei presenti. Azmoun ha colto al volo il suggerimento, provando a utilizzare l'italiano ma senza riuscirci: "So solo parolacce, non voglio essere espulso anche quando non gioco", ha ammesso l'attaccante iraniano col sorriso sulle labbra. Alla fine, si è congedato con un "grazie mille" che gli permette in parte di riscattarsi, in attesa di realizzare il secondo gol stagionale con la maglia della Roma.