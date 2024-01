Mourinho come Ulisse, solo contro tutti

Solo chi ha sbucciato tutta la vanità della vittoria può sentire fino in fondo il retrogusto di una partita a perdere, tanto da innamorarsene perdutamente. Tale è per Mourinho questa cocciuta resistenza giallorossa, al cospetto dei petrodollari arabi e delle suggestioni carioca. Ad entrambi dice no, senza tentennamenti. Come un Ulisse rapito dall’ignoto, immerge la solitudine, a cui lo condanna Friedkin, nel bagno di folla dell’Olimpico . E ne trae ispirazione, carica e passione. La Roma che sgonfia la Cremonese con le spine della LuPa è il suo ritratto di combattente indomito che, prima di tutti, sfida se stesso.

Da ieri sera l’idea di affrontare il derby di Coppa con la Lazio e inseguire due finali, una italiana e una europea, con una squadra raccogliticcia ma fedele, vale quanto il più ambito trofeo della carriera. Vincere con questa orgogliosa Rometta è l’acme della soddisfazione, per un allenatore che pure ha conosciuto l’ebbrezza del triplete e il fascino dei più blasonati spogliatoi d’Europa. Mourinho resta sulla zattera giallorossa con i compagni di ventura, a cui pochi giorni fa ha rivolto la sua orazione al cammino. Proprio come l’eroe dantesco nell’ultimo viaggio verso la montagna del purgatorio, rischia di mettere in gioco tutto il suo prestigio, perché a sessantun anni la voce del destino può essere forte quanto quella delle sirene. Provi a disarcionarlo il tycoon americano, se ha il coraggio. Lui stringe il timone tra le mani e guarda avanti. Costi quel che costi.

Sotto il cielo estasiato dell’Olimpico si consuma, con il passaggio ai quarti, il più tenace braccio di ferro della storia sportiva degli ultimi anni. Può finire in un divorzio traumatico, o piuttosto protrarsi in una coabitazione tra separati in casa, uniti, più che dagli stessi risultati, dall’amore dei tifosi per il genitore più bizzarro ma insieme più generoso che abbiano mai conosciuto. I romanisti, e non solo loro, si chiedono come andrà a finire tra Mou e Friedkin, ma nessuno, neanche i più informati, può saperlo. Una cosa è certa, e lo dice anche la canzone: quando finisce un amore, senza una ragione né un motivo, dopo un Coppa e una finale europea, ti prende un nodo nella gola. Soprattutto dopo una vittoria così stupefacente…