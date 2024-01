Il gesto di Azmoun dopo il rigore di Dybala fa impazzire i tifosi della Roma

Sardar Azmoun non passa inosservato dopo il rigore di Dybala che regala alla Roma la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Quando l'argentino segna dal dischetto, l'ex Zenit alza le braccia al cielo e poi felice cade a terra per esultare. Le immagini riprendono la sua esultanza che diventa virale sui social.

Cosa ha fatto Azmoun dopo la rete di Dybala?

Un gesto, il suo, quasi liberatorio, per una partita complessa vinta in rimonta dai giallorossi contro la Cremonese. Decisivo l'ingresso proprio di Azmoun al minuto 67 al posto di Bove: con lui in campo la Roma ha segnato nel secondo tempo le due reti del successo. Ora ai quarti di finale la squadra di Mourinho vivrà il derby contro la Lazio.