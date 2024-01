Roma - Atalanta, le pagelle: Mancini leader, Bove con grinta

Mourinho (all.) 6,5

La sua Roma lotta, corre e attacca senza tregua. Lui fa lo stesso senza fermarsi mai e alla fine si prende il rosso che gli farà saltare San Siro. Finisce in parità, con una difesa inventata per l’emergenza: ai punti la sua Roma avrebbe meritato qualcosa in più.

Rui Patricio 6,5

Bravo poi su De Keteleare. Attento anche in uscita.

Kristensen 6,5

Il danese regge bene da centrale difensivo, sia a destra che a sinistra: attento in marcatura anche sulle palle alte.

Mancini 7

Il migliore in campo dietro a Dybala. Un pilastro della difesa, un leader per la squadra. Gioca con la pubalgia, non si arrende mai. Si mangia prima De Keteleare, poi Scamacca.