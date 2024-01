Lukaku shock: vergognosa scritta razzista su una sua foto da bambino

Non è stata la prima volta, la speranza è che sia l'ultima. Qualche settimana fa in Belgio alcuni vandali avevano distrutto diversi striscioni alti un metro nei campi giovanili della squadra di calcio Lierse, in Belgio, dove Big Rom aveva iniziato la sua carriera. Oltre a Lukaku, altri giocatori avevano visto i loro volti vandalizzati, ma alcuen foto erano state ripristinate (non quella dell'attaccante romanista). Stavolta l'atto di vandalismo, come si vede dalle foto che rimbalzano da ieri sui media belgi, è stato più grave perché sul viso di Lukaku è comparsa una scritta razzista altamente offensiva. Una solo frase, che fa riferimento al colore della pelle: vergognosa. La polizia sta indagando, gli autori del gesto sono ancora sconosciuti.