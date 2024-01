Roma in ansia per Pellegrini: dolore alla schiena, le sue condizioni verso il derby

Giornata di controlli per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma sarà visitato alla schiena dopo che, domenica, è stato toccato duro da Scalvini. Durante la partita contro l'Atalanta sia Pellegrini sia Mourinho si sono lamentati per i falli dei bergamaschi, ma quello che preoccupa la Roma ora è la possibilità che Lorenzo possa saltare, domani, il derby di Coppa Italia. Non dovrebbe succedere: salvo sorprese Lorenzo ci sarà, anche se non al meglio. Nel pomeriggio si avranno, però, notizie più dettagliate.